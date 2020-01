Lefevere bij voorstelling Decueninck-Quick Step: "Nog lang nummer 1 blijven" en "Blijven winnen met 16 renners"

In het Spaanse Calpe werd de wielerploeg Decueninck-Quick Step voor het nieuwe seizoen voorgesteld. Manager Patrick Lefevere wil voortbouwen op het succes van 'The Wolfpack'.

Lefevere is niet tevreden met minder. "Sinds 92 weken zijn we de nummer één van de wereld en dat willen we nog lang zo houden", aldus de manager. "Ook vorig jaar hebben we met zestien renners gewonnen en dat willen we blijven doen. Jammer genoeg moeten we elk jaar renners laten gaan maar we willen het beste team blijven, altijd met nieuwe renners. Dit jaar zijn er opnieuw elf nieuwkomers, maar ik heb er vertrouwen in."

Intussen heeft hij zijn budget wel weer rond gekregen. Met enkele nieuwe sponsors én met Lidl, dat zijn hoofdsponsorschap verlengd heeft. "Wij zijn blij dat we kunnen aankondigen dat we twee jaar langer bij het team blijven", aldus Lien Van Horenbeeck van Lidl. "Dus de volgende twee jaar blijven we verbonden aan het team als leverancier van het verse voedsel."