Vandebosch winnaar van de spannendste cross in Antwerpen: "Mettepenningen horen roepen, supporters dankbaar"

De wedstrijd die het meeste spanning opleverde tijdens deze tweedaagse in Antwerpen, was ongetwijfeld de beloftencross bij de heren. Toon Vandebosch trok aan het langste eind, aangevuurd door zijn supporters en Jurgen Mettepenningen.

Vandebosch leefde ook met titelambities toe naar het BK, ook al hadden anderen misschien sterkere adelbrieven. "Veel personen zeiden me om niet te zelfzeker zijn. Ik had wel geloof." Al was het niet zijn plan om zo vroeg al ten aanval te trekken. "Het was de bedoeling om de eerste twee à drie ronden gewoon mee te gaan en geen initiatief te nemen, maar aan het einde van de eerste ronde kwam ik op kop te zitten."

ZEGEZEKER AAN MATERIAALPOST

In het slot van de wedstrijd zag hij dan nog een ontketende Vandeputte dichtbij komen. Hoe was dat? "Ik wist dat hij sowieso in het zand korter ging komen, omdat er weinig sporen lagen. Ik had in mijn hoofd om het ponton om te rijden. Toen ik naar de post reed en nog op kop zat, wist ik wel dat het binnen was."

Tijdens de wedstrijd vielen ook de luide aanmoedigingen van Jurgen Mettepenningen op. "Ik ben iemand die heel veel rondom mij hoort, ik heb 'm zeker horen roepen." Ook de fans van Vandebosch lieten zich goed horen. "Er waren twee bussen supporters. Ik ben hen heel dankbaar."