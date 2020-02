Belgische ploegleiders unaniem: Wout van Aert gaat topniveua opnieuw bereiken

Tot wat is Wout van Aert in staat op de weg in 2020 na zijn zware val in de Tour van vorig jaar? Dat is één van de vragen waarmee we het klassieke seizoen in duiken. Van Aert heeft al indruk gemaakt met de snelheid waarmee hij hersteld is, zoveel is duidelijk.

Dat komt alvast terug in het derde deel van de grote wielerenqûete van Het Nieuwsblad. Wout van Aert is één van de renners waar de 36 ondervraagde Belgische ploegleiders zich over uitspreken. Zij zien Van Aert sowieso terugkeren naar zijn topniveau. SNEL PROGRESSIE MAKEN Van Aert keerde na zijn revalidatie al terug in het veld. De renner van Jumbo-Visma kon nog slechts een beperkt aantal wedstrijden afwerken, maar was op het WK toch al in staat om mee te strijden voor een plek op het podium. Dat sterkt velen ook in hun overtuiging dat Van Aert ook op de weg snel progressie zal maken en opnieuw het beste in zich naar boven zal halen. Voorts zien de ploegleiders weinig verrassend Deceuninck-Quick.Step opnieuw uitgroeien tot beste ploeg in de WorldTour. Ze laten ook al eens hun licht schijnen over de Ronde van Frankrijk. Volgens de meesten maakt Egan Bernal een goede kans om zichzelf straks op te volgen in de zomer en opnieuw de gele trui aan te trekken.