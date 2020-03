Team CCC volgt het voorbeeld van Jumbo-Visma: geen Van Avermaet aan de start in Strade Bianche

De Strade Bianche is momenteel het grootste slachtoffer van het coronavirus wat wielerwedstrijden betreft. De koers gaat door op zaterdag 7 maart, maar enkele ploegen gaan het risico niet aan om hun renners ernaartoe te sturen.

Italië is van alle Europese landen het hardst getroffen door het coronavirus en er bestaat twijfel of de voorjaarskoersen in 'de Laars' wel zullen doorgaan. Sommige ploegen wachten de beslissing daaromtrent niet af en maakten zelf de balans op.

Zo zal Jumbo-Visma, het team van Wout Van Aert, niet aan de start verschijnen. Enkele uren later maakte ook Team CCC, de werkgever van Greg Van Avermaet, bekend dat het niet zal deelnemen. "Het verstand haalt het van de emoties. We nemen deze beslissing met gemengde gevoelens, maar de risico's die aan deze mooie en goed georganiseerde race verbonden zijn, zijn simpelweg te groot", klink het in een persbericht van CCC.

Van Avermaet en Van Aert kleurden de Italiaanse wedstrijd in het verleden. De veldrijder finishte de voorbije twee jaar als derde. Ook de olympische kampioen won de koers nog nooit, maar in 2015 en 2017 strandde hij telkens op de tweede plaats.