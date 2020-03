Ook dat nog: geen Giro-start in Hongarije

Na alle voorjaarswedstrijden komt nu ook de eerste grote ronde stevig onder vuur te liggen door het coronavirus. De Hongaarse regering wil niet dat de Giro er van start gaat.

De Ronde van Italië zou normaal gezien op 9 mei starten met een tijdrit van 8,5 kilometer in Boedapest. De Hongaren hebben intussen laten weten dat ze dat niet zien zitten. Ook rit twee en drie wordt in Hongarije afgewerkt.

Het is nog onduidelijk of de Giro in kortere versie zal doorgaan of later van start gaat.