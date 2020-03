LIVE corona: vierjarig dochtertje van Hoogerland heeft ook al vraag over virus, opnieuw een sporter positief getest

Het coronavirus houdt momenteel heel de wereld in de ban. Ook topatleten over alle sportgrenzen heen ontsnappen er niet aan. Volg hier de updates over welke impact het coronavirus heeft op sportevenementen.

14/03/2020

11u35: Zelfs het vierjarig dochtertje van Johnny Hoogerland heeft al vragen over het coronavirus. Lees er HIER meer over.

10u33: Er is opnieuw een positieve test afgelegd, vermoedelijk door basketbalspeler Christian Wood. Lees er HIER meer over.

09u37: In het volleybal zal er geen minuut meer gespeeld worden dit seizoen. Lees HIER de motivering achter het besluit.

08u32: Tour-baas Prudhomme twijfelt er sterk aan of Parijs-Roubaix kan doorgaan. Lees HIER wat hij hierover te zeggen heeft.

08u18: De Rally van Mexico eindigt een dag vroeger. Lees er HIER alles over.

13/03/2020

16u12: De Belgische basketbalkampioen is al aangeduid vanwege de problematiek rond het coronavirus. Lees HIER wie het is.

19u53: Over de Cape Epic mag ook een kruis gemaakt worden. Lees HIER welke grote naam het mountainbike-event nochtans had weten te strikken.

18u10: Tiesj Benoot had de laatste ritwinnaar kunnen zijn dit jaar in Parijs-Nice, want de rit van zaterdag dreigde geannuleerd te worden. Lees HIER hoe het komt dat die nu toch doorgaat.

14u25: De Giro wordt uitgesteld. Lees HIER waarom precies.

11u30: CCC en Greg Van Avermaet hebben hun stage in de Sierra Nevada beëindigd. Lees er HIER meer over.

10u35: Parijs-Nice gaat wel nog twee dagen verder. Lees HIER hoe dat komt.

08u37: Ook Remco Evenepoel heeft gereageerd op de beslissingen genomen door de overheden en de geannuleerde koersen. Lees HIER wat hij er over te zeggen heeft.

08u22: Patrick Lefevere zal de financiële impact van de genomen maatregelen wel voelen. Lees HIER hoe hij er zelf tegenaan kijkt.

08u05: Lees HIER waarom Jasper Stuyven en Edward Theuns absoluut niet verbaasd zijn door de annulaties.

07u48: In de Emiraten is er heel wat ellende eindelijk achter de rug voor Team UAE. Lees er HIER meer over.

07u36: Lees HIER waarom Alpecin-Fenix terugkeert uit stage.

07u19: De organisator van de E3 BinckBank Classic reageert op de annulatie van 'zijn' koers. Lees HIER hoe het bij hem is binnengekomen.

07u08: In tennisland is ook de WTA met een aankondiging gekomen. Lees op onze zustersite TENNISKRANT.BE waar Kim Clijsters & co zich aan mogen verwachten.

06u50: Het is niet uitgesloten dat de Giro ook moet uitgesteld worden. Lees er HIER meer over.

06u37: Bij de organisatie van Brugge-De Panne hopen ze dat de koers later nog kan doorgaan. Lees er HIER meer over.

06u18: Niet alleen de wielrenners kunnen niet racen, ook de piloten van racewagens zitten met de gebakken peren. Lees HIER het meest recente nieuws over de GP van Australië op onze zustersite AUTOSPORTKRANT.BE.

12/03/2020

23u28: Premier Wilmès kondigt na de Veiligheidsraad aan dat alle sportactiviteiten tot 3 april opgeschorst worden. Ook Dwars door Vlaanderen valt dus in het water. Ook alle voetbalmatchen zijn uitgesteld. Lees er HIER meer over.

20u08: Tim Declercq ziet het nog altijd zitten. Lees HIER hoe 'El Tractor' aankijkt tegen de coronacrisis.

18u03: Ook de tennisspeelsters krijgen weer slecht niews te verwerken. De Miami Open gaat niet door. Lees HIER de mededeling op onze zustersite TENNISKRANT.BE.

17u19: Er wordt een streep getrokken door de Ronde van Catalonië. Lees HIER het nieuws over de meest recente afgelasting.

15u00: In het voetbal gaat de terugmatch van de promotiefinale tussen OHL en Beerschot alvast niet door. Lees er alles over op onze zustersite VOETBALKRANT.COM

15u31: Fernando Gaviria heeft wel degelijk het coronavirus opgelopen. Lees HIER zijn getuigenis.

14u34: Heel wat Vlaamse wielerwedstrijden worden geannuleerd na een besluit van minister Ben Weyts. Lees er HIER meer over.

11u05: In het voetbal wordt de bekerfinale alvast uitgesteld. Lees er alles over op onze zustersite VOETBALKRANT.COM

13u03: Als de GP van Australië doorgaat in de Formule 1, zal het met één renstal minder zijn. Lees er alles over op onze zustersite AUTOSPORTKRANT.BE

07u10: De NBA-competitie wordt stilgelegd nadat Rudy Gobert positief test op het coronavirus. Lees er alles over op onze zustersite BASKETBALKRANT.BE

06U50: De ATP schrapt zes weken lang alle tennistoernooien. Lees er alles over op onze zustersite TENNISKRANT.BE