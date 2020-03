POLL: Wat moet er volgens jullie gebeuren met de Vlaamse koersen?

Het coronavirus gaat een grote invloed uitoefenen op de wielerkalender, zoveel is wel duidelijk. Ook de Vlaamse koersen blijven helaas niet buiten schot. Het lot van de Ronde is wel nog niet zeker. Dit is jullie kans om zich over de wielerwedstrijden op Vlaamse bodem uit te spreken.

Log in op uw account en stem op de onderstaande poll voor de optie die u het beste lijkt aangaande de Vlaamse wielerwedstrijden. Aarzel ook niet om een uitgebreidere mening te geven in de reacties helemaal onderaan de pagina. Hartelijk dank iedereen voor de interactie.

Wat moet er gebeuren met de Vlaamse koersen? Ronde van Vlaanderen rijden op 05/03, nieuwe datum voor andere koersen. 8% Ronde van Vlaanderen rijden op 05/03, andere koersen niet inhalen. 0% Ronde van Vlaanderen uitstellen en net als andere koersen inhalen. 33% Ronde van Vlaanderen uitstellen en niet inhalen, wel nieuwe datum voor andere koersen. 0% Ronde van Vlaanderen uitstellen en inhalen, andere koersen naar 2021. 0% Voorjaar annuleren en pas volgende editie van alle koersen in 2021. 58% Je kan nog stemmen tot 19/03/2020 22:00.