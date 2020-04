LIVE 15u30: 13 klasbakken wagen zich aan de Ronde van Vlaanderen 'lockdown edition'

Toch moeten dertien renners en wielerminnend Vlaanderen niet op hun honger blijven zitten, want om 15u30 klinkt het virtuele startschot van de Ronde van Vlaanderen 'lockdown edition'.

Daarin zullen Evenepoel, Naesen, Stybar, Van Aert, Lampaert, Wellens, De Gendt, Teunissen, Matthews, Roche, Stuyven, Van Aermaet en titelhouder Bettiol het tegen elkaar opnemen.

De koers kan gevolgd worden via de volgende kanalen.

Here you have all the information to enjoy De Ronde 2020: Lockdown Edition to its fullest! 🗓️ Sunday 5th of April at 15:30 CET. #DeRonde2020 pic.twitter.com/uGiQ36JMFo