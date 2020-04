POLL: Moeten er meer virtuele koersen komen?

Vlaanderen heeft voorbije zondag kennisgemaakt met virtueel koersen. Een alternatief voor de Ronde van Vlaanderen werd in mekaar gestoken met de Ronde 'lockdown edition' via BKool. Greg Van Avermaet reed met een ferme inspanning op de rollen van de overwinning.

