Hiep, hiep, hoera! De grootste wielrenner aller tijden wordt er 75 vandaag

Eddy Merckx viert vandaag zijn 75e verjaardag en de legende kan op heel veel felicitaties rekenen.

Het Laatste Nieuws verzamelde zo de felicitaties van onder andere Tom Boonen, Roger De Vlaeminck en Vincent Kompany.

Roger De Vlaeminck wenste zijn gewezen concurrent nog vele gezonde jaren toe. “Beste vriend Eddy, proficiat met je 75ste verjaardag. Je bent twee jaar en een paar maanden ouder dan mij. Ik ben zeer verheugd dat ik tien jaar met jou heb kunnen koersen. Ik wens je nog zeker 20, 30 jaar. Ik heb mijn zoon naar jou vernoemd en dat heeft te maken met dat je de allergrootste aller tijden voor mij bent. Proficiat!”

Ook Anderlecht-icoon Vincent Kompany feliciteerde Merckx, die een groot fan is van de Brusselse club. “Grote Eddy, gefeliciteerd met je 75ste verjaardag. Voor ons beteken je zóveel. Anderlecht is jouw club. Jouw winnaarsmentaliteit en de manier waarop je leeft voor de sport, dat is wat wij ook steeds hoog houden en waar wij uiteindelijk ook naartoe willen. Je hebt zoveel betekend in de laatste 75 jaar, maar je zal nog zoveel meer voor ons betekenen in de komende 75 jaar. Daar mag je zeker van zijn. Proficiat en een gelukkige verjaardag, Eddy.”

De ene wielerlegende die de andere een gelukkige verjaardag wenst, altijd leuk om te zien. “Beste Eddy, van harte gefeliciteerd met je 75ste verjaardag", begint Tom Boonen.

"Ik hoop dat je nu een beetje meer tijd zal hebben om te genieten van de kleinkinderen en dat je het wat rustiger aan kan doen. Want het is al wat geweest, hé. Altijd maar ‘volle gas’. Dus bij deze: ik wens u nog heel veel rustige jaren toe en veel plezier. En drink af en toe een goed glaasje rode wijn.”