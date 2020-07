Campenaerts deelt mondmaskers vooraleer hij zelf begint te koersen: "Geen coronabom" en "Naar Lotto en DQS kijken"

Victor Campenaerts was één van de klinkende namen die de organisatie van de GP Vermarc wist te strikken. De werelduurrecordhouder is er enorm mee bezig om het allemaal toch veilig te houden. Zo ging hij zelf voor de start van de koers mondmaskers uitdelen.

De organisatie stelde alles in het werk om niet te veel volk toe te laten in de start-en aankomstzone. Dat stond Campenaerts wel aan. "Je zou hier een coronabom kunnen laten ontploffen door heel wat media-aandacht te hebben en veel publiek aan te trekken. Dat zou voor Marc Verbeeck heel mooi zijn, maar dan zou je ook een streep kunnen trekken door de toekomst van de koers."

1 OP 10 DRAAGT MONDMASKER

Zelf ging hij dus ook de mensen nog van mondmaskers voorzien. "Je ziet dat langs het parcours slechts één tiende van de mensen mondmaskers dragen, maar wel op een gezellige afstand van mekaar staan. Ik heb het begin van het parcours gedaan en mijn vader ging nog met de auto verder doen tot aan de volgende helling. Het waren gewoon witte mondmaskers."

Het overlijden van Niels De Vriendt heeft nog eens aangetoond hoe kwetsbaar wielrenners zijn. Daar wilde Campenaerts in de koers toch niet mee in zijn hoofd zitten. "Mijn beste maat rijdt hier rond, ik rijd hier rond. Je mag er niet bij gaan nadenken, want dan ben je niet met de koers bezig."

BLOKKEN VAN LOTTO EN DECEUNINCK-QUICK.STEP

Over de wedstrijd zelf had de NTT-renner ook een bepaalde verwachting. "Het zal redelijk gecontroleerd zijn. Het is altijd wel heel moeilijk om een koers te controleren, maar Lotto en Deceuninck-Quick.Step zijn met blokken afgekomen. Daar zal naar gekeken worden."