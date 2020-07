Verloofde van Dries Devenyns moet op aparte manier aan budget geraken voor vrijgezellenfeest

Dries Devenyns verlengde onlangs zijn contract bij Deceuninck-Quick.Step en er staat hem dit jaar nog veel meer moois te wachten. Zo gaat hij in het huwelijksbootje stappen met zijn vriendin Nathalie Landrie. Die is alvast druk in de weer om... haar vrijgezellenfeest te kunnen sponsoren.

"Zoals de meesten van jullie weten trouwen Dries en ik op 5 december 2020", schrijft de verloofde van de wielrenner op Facebook. "Bij een huwelijksfeest hoort natuurlijk ook een vrijgezellenfeest! Om mijn vrijgezellenfeest te sponsoren kreeg ik de opdracht om snoepzakjes te verkopen." Naast lekkere snoepjes krijg je er dan ook een kaartje bij met een mooie foto van het koppel. "Eén zakje kost vijf euro. Wil wil er eentje?" Er is ondertussen al aardig wat respons gekomen op het bericht van Nathalie. Dus dat vrijgezellenfeest, dat komt wel in orde. Dries en Nathalie hebben samen al twee dochtertjes, Cilou en Felice.