Het is zover! Egan Bernal en alle Colombiaanse topsporters na heel wat gehakketak op weg naar Europa

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar eindelijk heeft Egan Bernal een vlucht kunnen nemen vanuit Colombia met eindbestemming Europa. Ook Nairo Quintana en andere Colombiaanse topsporters zitten op het vliegtuig.

Aanvankelijk was het erg onzeker of er wel vanuit Colombia gevlogen kon worden en renners als Bernal en Quintana tijdig in Europa zouden geraken voor de herstart van het wielerseizoen. Indien niet dreigden zulke kleppers de Tour te moeten missen.

Zo'n vaart zal het dus toch niet lopen. De ministeries van Sport, Volksgezondheid en Buitenlandse Zaken organiseerden een chartervlucht om Colombiaanse atleten over verschillende vluchten heen alsnog in de zomer in Europa te krijgen. En dat terwijl gewone vluchten nog altijd niet zijn toegestaan in het Zuid-Amerikaanse land.

LANDING MAANDAGMIDDAG

Op de luchthaven van Bogota moest iedereen wel een mondmasker dragen. De verwachting is dat maandagmiddag geland zal worden in de Spaanse hoofdstad Madrid.