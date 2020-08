Deceuninck - Quick-Step komt met voorzichtig positief nieuws na horrorcrash Jakobsen

Fabio Jakobsen viel bijzonder zwaar in de eerste rit van de Ronde van Polen, nadat hij door Dylan Groenewegen in de sprint in de nadarhekken werd gedreven. Zijn ploeg Deceuninck - Quick-Step is nu met nieuws gekomen over de jonge Nederlander.

De ploeg bevestigt het voorlopige, voorzichtig positieve nieuws dat ook de Poolse dokters eerder al naar buiten hadden gebracht. "De situatie van Fabio Jakobsen is ernstig, maar op dit moment is hij stabiel", aldus het statement van Deceuninck - Quick-Step. Geen hersenschade "De eerste diagnostische tests hebben geen hersenschade of schade aan de wervelkolom zichtbaar gemaakt, maar hij wordt voorlopig in een coma gehouden door de ernst van de vele blessures die hij opliep." "Hij zal de volgende dagen scherp in de gaten gehouden worden in het Wojewódzki Szpital in Katowice. De komende uren zullen we meer informatie geven. Tot dan willen we jullie allen danken voor jullie hartverwarmende steun."