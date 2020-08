Ronde van Frankrijk 2020: Wie volgt Egan Bernal op en wat kunnen Wout Van Aert en Thomas de Gendt? Het overzicht van alle ritten!

Door de coronacrisis dit jaar geen Tour de France in juli, maar pas vanaf augustus. Hier stellen we kort de favorieten, alle etappes en enkele memorabele momenten voor.

Beginnen doen we dit jaar in Nice en eindigen doen we zoals gewoonlijk op de Champs-Élysées in Parijs. Doorheen de Tour de France passeren we de Pyreneeën en La Planche des Belles Filles.

Welke ploegen nemen deel aan de Tour de France 2020?

In totaal zullen 22 ploegen meestrijden om de eindzege, waarvan drie Pro Teams. De teams voor de Tour de France 2020 zijn Team Ineos, AG2R La Mondiale, Deceuninck QuickStep, EF Education First, Bahrein - McLaren, BORA Hansgrohe, CCC, Israel - Start-Up Nation, Jumbo - Visma, Lotto - Soudal, Mitchelton-Scott, Team Movistar, NTT, Sunweb, Trek Segafredo, UAE - Team Emirates, Cofidis, Groupama-FDJ, Total Direct Energie, Arkea-Samsic en B&B Hotels Samsic-Vital Concept.

Bernal, Roglic, Dumoulin, Froome, Quintana, Thomas zijn de favorieten voor de editie 2020 van de Tour de France.

Bij de grote favorieten voor eindwinst van de Tour de France horen ook dit jaar weer enkele sprankelende namen. Egan Bernal zou zijn triomf van vorig jaar kunnen herhalen, Primoz Roglic is in uitstekende doen en Tom Dumoulin treedt met een sterk team aan. Al kunnen we door de namen van Thibault Pinot, Geraint Thomas, Chris Froome, Nairo Quintana, Miguel Angel Lopez en Steven Kruijswijk ook geen streep trekken.

Genoeg favorieten dus om van de Ronde van Frankrijk een spectaculaire ronde te maken, maar waar passeert het peloton?

Deze etappes krijgen de renners dit jaar in de Tour de France 2020:

Rit 1: Nice - Nice: Heerlijke herinneringen voor Tim Wellens, slaan Wout Van Aert of Thomas de Gendt meteen toe?

De eerste rit van de Tour de France brengt ons langs de heuvels van Nice. Vier keer gaan we omhoog en dat zou er wel eens voor kunnen zorgen dat het net iets te zwaar wordt voor spurtkannonen als Alexander Kristoff, Peter Sagan of Caleb Ewan. Door het heuvelachtige gebergte zou iemand als Thomas De Gendt of Wout Van Aert zich wel eens kunnen tonen.

Rit 2: Nice - Nice: een mooie kans voor een dubbelslag voor Thomas De Gendt?

In de tweede etappe kan er al meteen stevig geklommen worden. De renners beklimmen in totaal drie cols tussen 5,5% en 7,3%. Maar er zal ook stevig gedaald worden en dan kijken we natuurlijk naar één man: Julian Alaphilippe. Of mogen de Belgen dromen met Thomas De Gendt of Tim Wellens?

Rit 3: Nice - Sisteron: Ewan, Bennett en Sagan met keizerlijke sprint langs de Route Napoléon?

Op dag drie rijdt het peloton langs de lavendelvelden richting Sisteron. Daar zal de wedstrijd in een sprint eindigen. Wegens de afwezigheid van enkele spurtbommen, die voor de Giro d'Italia kozen, maken die andere sprinters meer kans. Grote favorieten zijn Caleb Ewan, Peter Sagan, Elia Viviani, Sam Bennett en Alexander Kristoff.

In het openingsweekend zal er onderweg naar Nice mogelijk al een eerste test zijn voor de klassementsmannen, maar onderweg naar Orcières-Merlette kan niemand zich nog wegsteken. De slotklim naar Orcières-Merlette is een dikke zeven kilometer lang, met toch al pittige percentages. Je kan er de Tour de France niet winnen, maar wel verliezen. Eddy Merckx verloor hier ooit minuten op Luis Ocana, zonder een val van die laatste was de Tour van 1971 niet voor de Kannibaal Eddy Merckx geweest.

Na de eerste aankomst bergop is het onderweg tussen Gap en Privas opnieuw knallen over relatief vlakke wegen. De kansen op een nieuwe sprint zijn relatief groot te noemen en dus denken we al snel aan Wout Van Aert als een van de mogelijke kanshebbers, als hij zijn kans mag wagen. De aankomst is vals plat bergop, voor de mannen met de macht als Peter Sagan dus.

In rit 6 gaan we opnieuw klimmen, met een slotklim in drie delen van maar liefst 34 kilometer. Zeker het middelste gedeelte (de Col de la Lusette) is pittig, met meer dan 11 kilometer klimmen aan meer dan 7% stijgingspercentage. De mannen van de lange adem kunnen hier een slag slaan, Thomas De Gendt heeft ongetwijfeld ook deze rit aangestipt.

Rit 7: Millau - Lavaur: Opletten voor waaiers, Sagan, Froome en Thomas weten dat het kan

Onderweg tussen Millau en Lavaur zal je de Tour de France niet kunnen winnen, maar wel verliezen. Het is op kronkelende wegen opletten voor de wind, voor waaiers en valpartijen. Het zal aan sterke blokken Ineos en Jumbo-Visma zijn om de kopmannen voorin te houden. Een koers op twee fronten? Vluchters zijn zeker niet kansloos in deze rit.

Rit 8: Cazères-sur-Garonne - Loudenvielle: Meesterdalers Nibali of Froome aan het feest?

Na het gekwispel van de eerste week is het tijd voor het échte werk: de Pyreneeën worden aangesneden, met meteen een pittige bergrit - weliswaar zonder aankomst boven. Na de Col de Menté en de Port de Balès wacht de Col de Peyresourde, ook de afdaling kan van belang zijn met oog op ritwinst én eventueel tijdwinst onder de favorieten.

Geen stad wordt zovaak aangedaan in de Tour de France als Pau, zowel als start- als aankomstplaats. De tijdrit in Pau in 2019 staat nog in ieders geheugen gegrift omwille van de val van Wout Van Aert. Dit jaar wordt het anders, met flink wat klimwerk - weliswaar opnieuw zonder aankomst bergop. Vrijbuiters kunnen mogelijk hun kans gaan in deze rit, in 2018 haalde Primoz Roglic het nog in Laruns.

Rit 10: Île d'Oléron - Île de Ré Saint-Martin-de-Ré: waaiergevaar, kans op nieuwe ritzege voor Ewan, Kristoff en Sagan

Na een rustdag gaan we van eiland naar eiland fietsen. Onder het motto: hoe langer de naam, hoe onooglijker het dorp weet je in Frankrijk wat je krijgt bij deze aankomstplaats. Als de wind goed (of verkeerd) staat, is het een ideale dag om de boel op waaiers te trekken.

Rit 11: Châtelaillon-Plage - Poitiers: 100% sprinterskans voor Ewan, Bennett en Sagan​

In Poitier werd Arnaud Démare in 2014 nog Frans kampioen op de weg, een massasprint voor de snelle mannen ligt in de lijn der verwachtingen. De vorige keer dat de tourkaravaan in Poitiers halt hield won de snelle Ierse renner Sean Kelly er de rit in 1978. Wout Van Aert, Peter Sagan of toch gewoon Caleb Ewan? Het is meer dan een kilometer rechttoe, rechtaan dus echt iets voor de snelle mannen.

Weet u nog, de Tour de France 2001? Lance Armstrong en co leken zich dat jaar te hebben verkeken op een monstervlucht met onder meer François Simon en Andrei Kivilev. Wel: in dat jaar was er ook onderweg naar Sarran Corrèze een monstervlucht die bijna een halfuur pakte op het peloton. Jens Voigt was de winnaar van de dag.

De Tour de France 2020 brengt ons in zowat alle bergketens die Frankrijk rijk is en tussen Châtel-Guyon en Puy Mary Cantal duiken we dan ook het Centraal Massief in. Net als in 2016 moet de Pas de Peyrol worden bedwongen. Daar heersten in 2016 Greg Van Avermaet en Thomas De Gendt. Voor Waaslander Greg Van Avermaet werd het het begin van een glorieuze zomer: een ritzege, de gele trui en later Olympisch Goud in Rio de Janeiro.

Rit 14: Clermont-Ferrand - Lyon: Treedt Philippe Gilbert in de voetsporen van Matteo Trentin?

De laatste keer dat de tourkaravaan in Lyon aankwam was in 2013. Toen won Matteo Trentin de heuvelachtige etappe. Er liggen wat hellingen onderweg naar Lyon, maar sterke sprinters of vrijbuiters kunnen hier goed uit de verf komen. Voor Peter Sagan is het dé ideale dag om - indien nog nodig - een slag te slaan in de strijd om de groene trui.

Rit 15: Lyon - Grand Colombier: Drie keer dezelfde berg, Thibaut Pinot of Romain Bardet in de voetsporen van Thomas Voeckler?

De Grand Colombier is een erg ongelijkmatig monster, met percentages boven de tien procent. Ook de laatste 400 meter zijn bijzonder steil, dus dit kan wel eens een rit worden waar menig renner kan kraken. De Fransen houden goede gevoelens over aan deze etappe: in 2012 maakte Thomas 'Titi' Voeckler naam en faam. Iets voor Romain Bardet of Thibaut Pinot dit jaar?

Na een tweede welverdiende rustdag kunnen we de slotweek in én duiken we ook meteen opnieuw richting Alpen. Op weg naar Villard-de-Lans is dat met een relatieve opener van de week, al is het daags na een rustdag altijd opletten geblazen. Er zijn een aantal leuke klimmetjes onderweg, maar geen absoluut hooggebergte. Kan Dylan Teuns nog eens zijn duivels ontbinden? Dan is dit een rit naar zijn meug.

Rit 17: Grenoble - Méribel Col de la Loze: Bernal, Roglic, Bardet en Pinot kunnen zich nu echt niet meer wegsteken

De Col de la Loze is een nieuwkomer in de Tour de France, maar met meer dan twintig kilometer klimmen aan zeven procent gemiddeld en met pittige stroken op drie en twee kilometer van de streep zou dit wel eens een uitgelezen kans kunnen zijn voor de klimgeiten als Nairo Quintana of Egan Bernal om een slag te slaan. Met ook al onder meer de Col de la Madeleine in de benen is ook een alles-of-nietspoging zeker mogelijk.

Rit 18: Méribel - La Roche-sur-Foron: Duikvlucht naar eindwinst voor Roglic of Froome?

Geen aankomst boven en op zich ook geen ronkende namen van cols. En toch: deze rit zou wel eens het klassement in een definitieve plooi kunnen leggen, omdat hier echt nog wel verschil kan worden gemaakt. De debatten worden geopend op de Cormet de Roselend, daarna volgen nog onder meer de Col de Saisies en de Col des Aravies. Op die laatste klim kwam Thomas De Gendt ooit al eens als eerste boven, hoeft het te verbazen?

In een bijzonder gek jaar 2020 is het nog maar de vraag of en hoeveel rassprinters drie weken koers hebben weten te overleven. Op weg naar Champagnole krijgen ze nog eens een kans, als Caleb Ewan en de andere snelle mannen nog in koers zijn na drie zware weken.

Rit 20: Lure - La Planche des Belles Filles: Opvolger voor Dylan Teuns gezocht, tour in beslissende plooi?

Geen proloog, geen ploegentijdrit, geen lange tijdrit en wél een klimtijdrit. Het parcours van de Tour de France is op papier zeker de klimmers gunstig gezind. Al is er wel een vlakke aanloop naar de klim richting La Planche des Belles Filles. Die col is er pas sinds 2012 voor het eerst bij, maar zorgde al voor mooie winnaars: Chris Froome (2012), Vincenzo Nibali (2014), Fabio Aru (2017) en Dylan Teuns (2019) wonnen er al. Valt hier de beslissing?

Rit 21: Mantes-la-Jolie - Paris Champs-Élysées: Zet Wout Van Aert een Belgisch orgelpunt als tiende winnaar in Parijs?

Na drie weken hard labeur komt Parijs in zicht en dus maken we ons op voor een laatste keizerlijke sprint. De laatste loodjes, al is de eindwinst (normaal gezien) beslist en is er dus ook het nodige feestgedruis bij de winnende ploeg. Kan Wout Van Aert de opvolger worden van Gert Steegmans als Belgische winnaar? Of doet er nog eens iemand een verrassingsaanval zoals pakweg Alexandre Vinokourov?