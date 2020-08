UPDATE: Deceuninck - Quick-Step komt met extra nieuws na horrorcrash Jakobsen

UPDATE: Deceuninck kwam in de ochtend met een update over de toestand van Jakobsen. De renner is buiten levensgevaar en zijn situatie is stabiel.

Deze namiddag gaan ze hem proberen te doen ontwaken uit zijn kunstmatige coma. Dat laat de ploeg weten via de sociale media.

Fabio Jakobsen had facial surgery during the night. His situation is stable at the moment and later today the doctors will try to wake Fabio up.



More information will be published when available.



Again, we want to thank you all for the huge support!



Photo: @GettySport pic.twitter.com/aVK6HakIwk