UPDATE: Benoot schuift meteen mee in ontsnapping in bergrit naar Orcières-Merlettes, spanning om groene trui

Tiesj Benoot had de afgelopen dagen nog wat klachten, maar lijkt zich stilaan weer opperbest te voelen. De man die pas zijn contract verlengde is ten aanval getrokken in de vierde Touretappe. Dat is de eerste rit in de Tour van dit jaar met een aankomst bergop.

Zoals wel eens vaker durft te gebeuren in de Tour de France, was de eerste poging om weg te geraken meteen de goeie. De vlucht was onmiddellijk vertrokken. Tiesj Benoot was erg bij de pinken en zorgde dat hij mee was. Hij reageerde na een aanval van Alexis Vuillermoz. Andere renners die ook in de kopgroep zitten: Nils Politt, Krists Neilands, Mathieu Burgaudeau en Quentin Pacher. Deceuninck-Quick.Step en Jumbo-Visma vinden het wel prima zo. Zij zijn de ploegen die controleren in het peloton. Ze laten wel geen andere renners nog de sprong naar de leiders maken. Update: Bij een tussensprint heeft Sam Bennett in het peloton nog negen punten gepakt voor het puntenklassement. Hiermee komt de Ier van Deceuninck-Quick.Step op gelijke hoogte van Peter Sagan. Spanning troef dus in dit nevenklassement. Wie mag vanavond het groen aantrekken? Ondertussen is het hommeles voorin: Politt rijdt weg van zijn medevluchters.