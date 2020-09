Nieuwe (virtuele) groene trui

Bennett en Sagan schaduwen elkaar richting tussensprint. Bennett wint de sprint en neemt dus virtueel de groene trui over van Sagan. Ewan wordt tweede, Morkov zet zich nog achter zijn ploegmaat van Deceuninck-Quick.Step op plaats 3. Sagan wordt pas 4e.

Wacht iedereen tot na de tussensprint? Die komt er alleszins binnen een aantal kilomter aan, de sprinters in het peloton zullen dus strijden voor de volle 20 punten. Sagan draagt die groene trui, maar heeft evenveel punten als eerste achtervolger Sam Bennett. Lukt het de Ier om Sagan (virtueel) uit het groen te rijden?

Het peloton rijdt nog steeds in groep richting Privas. Niemand lijkt zin te hebben in een ontsnapping. Ondertussen amuseert Lukas Pöstlberger zich met enkele opvallende bewegingen en dansjes.

#TDF2020 stage 5 breakaway 👇🏼 No one. Literally no one. Not even @ADM_RossodiBuja or @DeGendtThomas 🤣 📷 ASO / https://t.co/obLu3lyYk5 pic.twitter.com/ViR61q5ip1

De vlag gaat naar beneden en het peloton trekt zich op gang voor een etappe van 183 van Gap naar Privas. Vreemd genoeg lijdt het niet tot een spervuur van aanvallen. Dan proberen Kasper Asgreen en Thomas De Gendt het maar. Een vreemde actie aangezien Deceuninck-Quick.Step en Lotto-Soudal met sprinters Bennett en Ewan een favoriet voor etappewinst in hun gelederen hebben. Ze worden evenwel snel opnieuw gegrepen.

Stage 5 from Gap to Privas is much less hilly than the previous stage but with an uphill finish it will be one for the puncheurs. Check out the preview!https://t.co/f3qtpGhaOT pic.twitter.com/jtAcBWGt9g