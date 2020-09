Ben Hermans heeft zijn Touretappe uitgekozen en gaat mee in de aanval in eerste Pyreneeënrit

Ben Hermans heeft zich in de achtste Touretappe al zeker niet onbetuigd gelaten. Hermans is meegegaan in de vroege ontsnapping in de rit naar Loudenvielle. Dat is misschien wel heel goed bekeken van de Belg van Israel Start-Up Nation.

Na enkele kilometers was het Kragh Andersen van Sunweb die het vuur aan de lont stak met de eerste aanval van de dag. Ben Hermans was bij de pinken om mee te gaan. Ook vertegenwoordigd in de kopgroep: bolletjestrui Cosnefroy, Cousin, Grellier, Mørkøv, Pacher, Peters, Powless, Réza, Skujins, Verona en Zakarin. In totaal zijn de vluchters dus met dertien. In minder dan een halfuurtje koersen kregen ze een voorsprong van meer dan vier minuten. Niemand heeft er echt belang mee om op hen jacht te gaan maken. Het zou wel eens goed kunnen dat we op de cols een strijd krijgen op twee fronten. Als Hermans goede benen heeft, doet hij dus misschien wel mee voor de dagzege.