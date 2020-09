Vluchters en favorieten maken de borst nat in de Tour: 4400 hoogtemeters, zes cols en finish aan uitgedoofde vulkaan

Graag zouden we de grote favorieten Bernal en Roglic mekaar zien bekampen in de zware bergrit naar Puy Marie, in de Pas de Peyrol. Zeker een kans om de beperkte verschillen vooraan in het klassement uit te breiden. Maar gaat het ook om de dagzege of is die voor een vluchter?

De dertiende etappe voert het Tourpeloton verder in het Centraal Massief. Na de start in Châtel-Guyon is de renners enkel een vlakke aanloop van tien kilometer gegund, voor de eerste knikjes er al aankomen. Nog voor het echte klimwerk. Dat begint met de Col de Ceyssat, meteen toch tien kilometer lang klimmen aan 6,1 procent.

De Col de Guery is net iets minder lang en net iets minder steil, waardoor het ook een col van derde categorie is. Op de Montée de la Stèle gaat het 6,8 kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 5,7. Daarna is het een redelijk lange afdaling en ligt er ook een mogelijkheid om een tussensprint te voorzien. Op dat moment zijn we wel al 111 kilometer ver.

De grote vraag is: is Peter Sagan goed genoeg om over die eerste cols mee te geraken in een vroege vlucht? Op de klimmetjes in de overgangsetappe naar Sarran was het achteraan harken. Lukt het hem wel, dan ligt hier wel een kans om aan zijn ruime achterstand op Bennett te knabbelen in het puntenklassement.

Daarna volgen twee cols van derde categorie, vooraleer het in de finale helemaal kan ontploffen. Eerst op de Col de Neronne, een klim van tweede categorie van 3,8 km met een gemiddeld stijgingspercentage van 9,1 procent. Finishen doen de renners op een ware muur van 5,4 kilometer aan 8,1 procent, een klim van eerste categorie. Zeker zwaar genoeg om verschillen te laten optekenen.

Die verschillen zijn tot dusver beperkt. Roglic en Bernal hebben al aangegeven naar deze rit uit te kijken, er mag dus wel wat van hen verwacht worden. Vooral van Bernal dan, want Roglic zal zich toeleggen op het verdedigen van de trui. De aanvalsdrift van Pogacar zal zeker moeilijk in te tomen zijn en ook voor Quintana is met een tijdrit aan het einde van de Tour in het verschiet aanvallen de boodschap.

Dan moeten ze ook wel kunnen natuurlijk. Ook uitkijken of de Fransmannen Martin en Bardet, die nog altijd in de top vijf staan op korte afstand van de gele trui, hun plek bovenaan het klassement weten te bestendigen. Het kan moeilijk anders dan dat er strijd komt tussen de klassementsmannen, maar dat sluit niet uit dat een vroege vluchter ook aanspraak kan maken op de ritzege.

Die zal er dan wel een onderneming van jewelste voor over moeten hebben. In elk geval moet iedereen die aan de start komt liefst 4400 hoogtemeters overbruggen. Ook nog een leuk weetje over de finish: die maakt deel uit van het Cantalgebergte, waar ook een grote - gelukkig uitgedoofde - vulkaan ligt. Wie laat de benen spreken en kan het hoofd koel houden op Puy Marie?