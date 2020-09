TDF 2020: Belgische pogingen tevergeefs: geen landgenoot in vlucht naar Grand Colombier, wel Trentin en Rolland

In wat een spetterende etappe moet worden met finish op de Grand Colombier, was er alvast een intens gevecht om mee in de ontsnapping te geraken. Er moest voor gevochten worden, maar uiteindelijk wisten toch acht renners zich te manifesteren in de vroege vlucht.

Daar zit alweer geen enkele Belg bij. Al is het niet dat ze niet geprobeerd hebben. Ben Hermans, Tom Van Asbroeck, Greg Van Avermaet: ze deden zeker hun best om in de goede vlucht te zitten, maar schijnbaar niet op het goede moment.

Er wilden zo veel renners mee in de ontsnapping zitten dat het wel even duurde eer die tot stand kwam. Acht renners beschikten wel over de juiste timing: Herrada, Bonifazio, Gogl, Ledanois, Marcato, Rolland en Trentin. Met Geschke en Trentin zijn twee ploegmaats van Van Avermaet dus wel mee. Rolland heeft zich ook al vaker getoond de voorbije dagen.

OPGAVE HIGUITA

Overigens valt er ook een nieuwe opgave te melden in de Ronde van Frankrijk. Higuita is uit de Tour gestapt nadat hij eerder in de rit ten val was gekomen door een manoeuvre van Jungels. Aan de tussensprint liep Bennett twee punten uit op Sagan in de strijd om de groene trui.