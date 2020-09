Tour de France LIVE: Cavagna aan de leiding, Van Aert tweede aan tussenpunt

In Frankrijk zijn de renners gestart aan de voorlaatste etappe, een tijdrit van 35 km met aankomst op de lastige La Planche des Belles Filles.

17u20: Van Aert schuift op en komt aan de voet van La Planche des Belles Filles op 34 seconden van Cavagna over het tweede tussenpunt.

17u15: Dumoulin komt als tweede voorbij het eerste tussenpunt. Rémi Cavagna blijft daar voorlopig staan.

17u14: Daar gaat Roglic! Iedereen is vertrokken, binnen een 55-tal minuten weten we wie deze Tour de France wint.

17u10: Miguel Angel Lopez rolt van het startpodium en daarmee start de 3e man. Hij zal vooral moeten doorrijden om Richie Porte op achterstand te houden. De Australiër is gebrand om op het podium te eindigen.

17u06: Alaphilippe sleurt zich naar boven. Hij komt op 5 minuten van ploegmaat Cavagna over de streep.

16u55: Met Valverde en Dumoulin zijn de eerste renners uit de top 10 van start gegaan. Ondertussen zien we Tibaut Pinot die zich aan een fietswissel waagt.

16u52: Aan het eerste tussenpunt komt van Aert als 3e over de finish op 39 seconden van Cavagna. Asgreen staat er nog tussen.

16u48: Er verandert weinig aan de finish. Niemand komt in de buurt van de scherpe tijd van Cavagna (57.54). Ondertussen is bollentrui Carapaz van start gegaan, net als onder meer Kwiatkowski.

16u36: Wout van Aert gaat van start! Met zijn Belgische kampioenentrui rond de schouders wil hij voluit gaan in deze tijdrit.

16u20: Thibaut Pinot is van start gegaan. Pinot had last van rugpijn waardoor hij zijn kansen nooit kon verdedigen in deze Tour. Maar aan opgeven heeft hij nooit gedacht en daar krijgt hij nu zijn beloning voor: een tijdrit in zijn achtertuin. Kan het hem richting een goede prestatie stuwen?

Wat is er al gebeurd?

De mindere goden zijn ondertussen grotendeels binnen. Aan de leiding staat de Franse kampioen tijdrijden Rémi Cavagna. Hij heeft aan de finish 41 seconden voorsprong op David De La Cruz en 2 minuten op Soren Kragh Andersen. Thomas De Gendt is onderweg, maar volgde bij het laatste tussenpunt al op meer dan 2 minuten van Cavagna.