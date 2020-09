Renners krijgen vandaag dagje rust in BinckBank Tour door coronamaatregelen

Vandaag zal er niet gereden worden in de BinckBank Tour. Door de verstrengde coronamaatrdegelen kunnen er geen sportwedstrijden doorgaan in Nederland, waar de BinckBank Tour vandaag passeerde.

Alle ritten in de BinckBank Tour die in Nederland doorgaan worden voorlopig geschrapt. De organisatie gaat op zoek naar alternatieven in België. Voor vandaag is dat echter te kort dag en wordt er dus een rustdag ingepland.

Het is binnen het beperkte tijdsbestek onmogelijk om daar nog een alternatief voor uit te werken. Donderdag kunnen we niet starten in Philippine en vrijdag kunnen we niet naar Nederlands Limburg rijden", aldus Golazo aan Sporza.

""Het was een pijnlijke, maar wel noodzakelijke beslissing om de verspreiding van het virus tegen te gaan", zei één van de burgemeesters.