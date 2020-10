Versnelling van sterke Sagan doet kopgroep ontstaan, Thomas De Gendt in achtervolgend groepje

De tiende rit in de Giro, een heuvelachtige etappe, ziet Peter Sagan ook als een kans om opnieuw voor ritwinst te gaan. Dat is alvast gebleken uit de aanvangsfase van de rit. Sagan en Filippo Ganna reden al een kleine voorsprong bij mekaar.

Eerst was er een groepje van vijf die een kloof sloeg van een kleine minuut. Swift, Clarke, Mathis, Brändle en Ravanelli waren de vluchters van dienst. Vijftien kilometer verderop waren de vijf alweer ingerekend en kwam er een nieuwe aanval, nota bene van Peter Sagan.

Die teert dus niet volledig op zijn sprint en gaat deze keer in het offensief. Er zat aardig wat punch achter: een sterke Sagan kwam als eerste boven op de eerste klim van de dag. Filippo Ganna was mee, maar moest wel op de tanden bijten.

GROUPAMA LAAT NIET BEGAAN

De twee kregen hierna gezelschap van nog een negental renners. Swift, Konovalovas, Clarke, Ciccone, Cataldo, Villella, Edet, Rosetto, Restrepo. Een achtervolgend groepje met Thomas De Gendt hangt op zo'n 25 seconden. Op een veertigtal seconden hangt het peloton, waar Groupama-FDJ aan het jagen is, want Démare wil vermijden dat hij een slechte zaak doet in het puntenklassement.