UPDATE: Stan Dewulf en Tim Wellens in kopgroep Vuelta

In de zevende etappe van de Vuelta is er een kopgroep vertrokken met één Belg erbij: Stan Dewulf van Lotto Soudal. Mooi dat hij meeglipt in een rit die wel mogelijkheden biedt voor de ontsnapping om voorop te blijven. Deceuninck-Quick.Step heeft ook een mannetje mee.

De eerste aanvaller van de dag was ook al één van de Wolfpack-leden. Rémi Cavagna slaagde er als eerste in om een kloofje te slaan ten opzichte van het peloton. Stefan de Bod van NTT probeerde naar de Fransman toe te rijden, maar geraakte er niet. Met als gevolg dat Cavagna helemaal alleen zat en aan een wel heel vroege solo moest beginnen. Haast onbegonnen werk. Cavagna smeet zich toch maar en hield het 35 kilometer vol. Nadien werd hij teruggegrepen door het peloton. KUSS OPVALLENDE VLUCHTER Het viel natuurlijk niet stil en een nieuwe ontsnapping van vijftien man is tot stand gekomen. Zij krijgen wel een vrijgeleide. Stan Dewulf is er dus bij en ook nog opvallende namen als Sepp Kuss en Niki Terpstra. Voor Deceuninck-Quick.Step is ditmaal Steimle mee. De andere vluchters zijn Rui Costa, Eg, Aranbaru, Schelling, Ladagnous, Nielsen, Godon, Lafay, Perichon, De Bod, Rojas en Lastra Martinez. Update: Heel wat renners hebben vanuit het peloton nog de oversteek gemaakt, met daarbij ook Tim Wellens. Na de samensmelting is het nu tot een ruime kopgroep van een veertig tal renners gekomen, met dus twee Belgen voorin aanwezig.