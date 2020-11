Roglic, Van Aert, Pogacar, Carapaz, Alaphilippe... Wie is uw renner van het seizoen?

Nog één etappe in de Ronde van Spanje en het vreemde wielerseizoen 2020 zit erop. Maar wie verdient volgens u de trofee van beste renner van het seizoen? Vooraleer u kunt stemmen, overlopen we de 'genomineerden' even.

Wout van Aert

Wat een seizoen heeft Wout van Aert gereden. Vanaf de eerste koers waarin hij meedeed tot aan de laatste, Van Aert deed nagenoeg altijd mee voor de overwinning. Dit jaar won hij de Strade Bianche, Milaan-Sanremo, twee etappes in de Tour, het BK tijdrijden, zilveren medailles op het WK tijdrijden + op de weg. En een tweede plaats na een zinderende finale in de Ronde van Vlaanderen.

Roglic

Primoz Roglic kende een heel goede seizoensstart met het Sloveense kampioenschap. Daarna won hij ook de Tour de l'Ain en was hij lange tijd op weg naar de zege in de Tour de France. Een offday op La Planche des Belles Filles was voldoende om de eindzege te verliezen aan Pogacar. Bovendien won hij ook Luik-Bastenaken-Luik en zondag de Vuelta.

Alaphilippe

Julian Alaphilippe kende een dubbel seizoen. Hij werd tweede in Milaan-Sanremo en reed dan rond in de Tour met één doel: wereldkampioen worden. Dat lukte hem ook maar daarna was hij de schlemiel in Luik-Bastenaken-Luik door te vroeg te juichen en gedeklasseerd te worden. In de Ronde van Vlaanderen was hij mee met Van der Poel en Van Aert maar kwam hij in aanrijding met een motor.

Pogacar

Tadej Pogacar is nog maar 22 jaar en heeft de Ronde van Frankrijk al op zijn naam geschreven. In een zinderende tijdrit versloeg hij Primoz Roglic. Verder reed Pogacar naar een 9e plek in de Waalse Pijl en een derde plaats in Luik-Bastenaken-Luik.

Van der Poel

De Nederlandse kampioen is onze laatste genomineerde. Van der Poel kende geen goede seizoensheropstart en zat wat gewrongen met zijn vormpeil. Maar met een uitstekend najaar maakte Van der Poel dat meer dan goed. Van der Poel won een etappe in de Tirreno, een etappe én de eindzege van de Binckbank Tour, werd 6e in L-B-L maar won vooral ook nog eens de Ronde van Vlaanderen.