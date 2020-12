Zondag 13/12 kan je mee een ritje maken met Caleb Ewan en Jasper De Buyst

Want als je een goede interface gebruikt, kan je met Zwift doen alsof je met meerdere samen rijdt. Dat heeft teams aan het denken gezet om samen met de fans rond te rijden in de virtuele wereld. De renners zelf worden niet echt lastiggevallen tijdens hun training en de fans kunnen eens kijken of ze hun wielerhelden kunnen volgen.

Na een periode van te zijn weggeweest zijn die zogenaamde 'social rides' weer terug bij Lotto-Soudal. Niemand minder dan Caleb Ewan bijt de spits af bij de Belgische formatie. Samen met Jasper De Buyst, Matthew Holmes en Sébastien Grignard. Op de site van Zwift kan je je inschrijven en ook voor een lager wattage kiezen.

Clear your schedule for the upcoming Sundays as our Zwift rides powered by Yuzzu are back 😃



First up is a group ride with none other than @CalebEwan, @MatthewHolmes51, @JasperDeBuyst and @seb_grignard.



👉 https://t.co/Qd7r0obhH2 pic.twitter.com/GnYfwO3C3v