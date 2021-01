Zelfs 'light versie' valt door de mand: helemaal geen Ronde van San Juan in 2021

Vorig jaar was Remco Evenepoel de beste in de Ronde van San Juan. Het was één van de mooie wielermomenten in 2020. In 2021 valt die wedstrijd echter weg. De Ronde van San Juan wordt volledig afgelast door de gevolgen van de coronacrisis.

Het zag er al een tijdje slecht uit voor de Ronde van San Juan. Buitenlandse teams weten al langer dat ze daar niet gingen kunnen starten. De organisatie hoopte wel nog om wielerploegen uit Argentinië aan de start te krijgen, zodat er toch enige vorm van koersen was. De knoop is nu doorgehakt: de koers moet afgelast worden. Ook een wedstrijd voor enkel nationale selecties is niet mogelijk. De 39ste editie van de Ronde van San Juan komt er dus pas in 2022.