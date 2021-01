Eli Iserbyt is nog steeds op de sukkel en neemt ferme beslissing - een logische keuze?

Eli Iserbyt laat de cross in Overijse voor de wereldbeker zondag voor wat het is en zal enkel zaterdag in actie komen. Een goede en/of logische keuze?

Voor Iserbyt is het een week voor het WK in Oostende blijkbaar sowieso geen optie om twee crossen te rijden met oog op dat WK. En dan moet je keuzes maken. "Er is geen angst voor een nieuwe val en een uur op de crossfiets moet kunnen lukken", aldus Iserbyt bij Sporza. 3'27" voorsprong verdedigen De keuze is snel gemaakt: in de X²0-Trofee heeft Iserbyt voorlopig nog de leiding. Met ook Van der Poel en Van Aert aan de start zal het hard gaan, maar ... Eigenlijk is dat ook een beetje een goede zaak voor Iserbyt zelf. Als de twee heersers van het veld zelf een of meerdere minuten voor de rest rijden, dan is de kloof die die rest met Iserbyt kan maken al meteen kleiner - de kloof in de stand is bijna drie en een halve minuut. WK? Het lijkt ook meteen het eerste (en belangrijkste) doel van Iserbyt, want in de andere klassementen staat hij niet op kop en op het WK potten breken lijkt ook niet simpel te gaan worden. Op het BK gaf hij nog op, ondertussen ziet het er niet naar uit dat er al écht opnieuw topvorm is. Aan de andere kant ... met Iserbyt weet je nooit.