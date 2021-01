Brand opgelucht en begeeft niet onder de druk: "Ik zei: 'Het gaat niet nog eens mislukken', je moet je kans pakken"

Ze kan nu spreken van een perfect seizoen, Lucinda Brand. Na haar succes in de klassementen heeft ze nu al de wereldtitel beet. Het eerste deel van de wedstrijd verliep niet vlekkeloos, maar met een sterk tweede deel zette ze nog een scheve situatie recht. Brand bleef bestand tegen de druk.

"Er valt veel van mijn schouders", was de eerste reactie van de kersverse wereldkampoioene. "Ik moest mijn ritme vinden. Als je wint, kun je achteraaf zeggen dat je het goed gedaan hebt. Na de eerste ronde lag ik ver achter. Na een fout of een minder goede zandpassage van iemand anders kon je wel snel een andere positie innemen."

CONTACT MET WORST

Ze geraakte verwikkeld in een duel met Annemarie Worst. en legde dan haar kaarten op tafel. "Het was de bedoeling om alles te geven. In het veld kozen we allebei andere sporen. We kruisten mekaar en kwamen zo op dezelfde positie terecht", verwees Brand naar het contact met Worst in de slotronde. "Het lag glibberig en je moest gefocust blijven tot het laatste moment om niet weg te schuiven."

Hoe was de reactie van Worst? "Ik heb natuurlijk sorry gezegd. Het is beter dat het niet gebeurt, maar ze kon er mee leven. Soms zit je nu eenmaal op elkaars lijn. Ik denk niet dat ze er een punt van maakte." Aan de finish telt het verdict en daar was het klaar en duidelijk Brand op 1. "Ik ben heel trots dat ik het naar me toe kon trekken. Ik maakte me een beetje kwaad en zei tegen mezelf: het gaat niet nog is mislopen."

DRUK VAN ZICHZELF EN VAN DE BUITENWERELD

Het waarmaken als topfavoriete: het is geen eenvoudige klus. "Het is een grote opluchting. Je zet altijd druk op jezelf, je werkt met een heel team. Je wilt het niet alleen voor jezelf, maar ook voor hen. Dan is er nog de druk van de buitenwereld. Ik word ook wat ouder, er zijn nog zovele jonge rensters. Je moet ook niet te lang wachten. Je moet je kans pakken."

Beseft ze al dat ze wereldkampioene is? "Ik draag deze mooie trui", heeft Brand het uiteraard over de regenboogtrui. "Ik hoop dat ik het me de komende weken ga realiseren." Wel is het een wereldtitel die ze niet kon delen met een publiek. "Het is zeker een andere ambiance, maar ik ben vooral heel gelukkig dat we konden racen."