HERBELEEF: Lucinda Brand maakt het na duel met landgenote én contact in het slot waar op het BK

Lucinda Brand won al zo vaak dit seizoen en was dan ook dé renster om in de gaten te houden op het WK veldrijden. Ook titelverdedigster Alvarado was natuurlijk kanshebster, maar geraakte na een vroege val niet meer voorin. Brand haalde het na een duel met Worst.

FINISH: Het is voor Brand, ze maakt het waar! Worst is tweede, Betsema derde. 15u59: Na contact tussen hen beiden gaat Worst liggen. Het zal waarschijnlijk voor Brand zijn. 15u56: Het gaat nu vooral nog tussen Brand en Worst. 15u52: Laatste ronde! 15u48: Worst knokt zich er toch weer bij. Nog niets beslist over goud, zilver en brons. 15u44: Worst zit op acht seconden van het duo Brand-Betsema. 15u40: Brand pakt de koppositie en jaagt het tempo de hoogte in. 15u37: Wat een strandpassage van Brand en Worst! Bijna hergroepering voorin! Betsema is nog niet thuis. 15u33: Betsema heeft 12 seconden. 15u30: Weinig fouten bij Betsema, die zich kiplekker voelt in het zand. Brand en Worst rijden samen. 15u26: Vroeg wegrijden om proberen weg te blijven, dat is de gok waar Betsema zich aan waagt. Worst rijdt in derde positie. 15u22: Betsema is er in haar gekende stijl al vandoor. Brand volgt op 7 seconden. 15u19: De koers kleurt al aardig oranje. Alvarado moet ook wel achtervolgen. START: Ze zijn vertrokken en meteen enkele valpartijen, ook Cant tegen de grond! VOORAF: Na de heren beloften zijn nu de dames elite aan de beurt op het WK veldrijden. Wellicht krijgen we een driestrijd tussen de Nederlandse kleppers Lucinda Brand, Ceylin del Carmen Alvarado en Denise Betsema. Kan Brand nadat ze het grootste deel van het seizoen domineerde ook voor het eerst wereldkampioene in het veld worden? Vanuit Belgisch standpunt blijft het zoals steeds uitkijken naar Sanne Cant, die in het verleden al driemaal de beste was op een WK. De start is om 15u15.