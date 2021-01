LIVE: Kan Wout van Aert wereldkampioen veldrijden worden in Oostende?

Volg hier het WK veldrijden bij de heren elite live, met Wout van Aert als grootste Belgische kanshebber op de wereldtitel.

15u19: Van Aert en Van der Poel slaan al een kloof van een kleine tien seconden. Een Belgisch kwartet achtervolgt.

START: De toppers zijn goed weg! Over een uurtje kennen we de wereldkampioen.

VOORAF: Tijd voor de hoofdschotel van dit Wereldkampioenschap, namelijk dat bij de heren elite. Met het duel waar iedereen al lang naar uitkijkt: Wout van Aert vs Mathieu van der Poel. Die laatste was op de laatste twee WK's de beste, maar Van Aert is bezig aan een prima veldritseizoen en moet in Oostende met zijn kracht ook wel zijn ding kunnen doen.

Een tweestrijd tussen Wout en Mathieu, dat zou het moeten worden op dit WK. Wat ook betekent dat er een spannende strijd wacht om de derde plaats. Krijgen we straks twee Belgen op het podium? Start van het kampioenschap om 15u15.