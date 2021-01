Zdeněk Štybar reed voor het eerst op zand sinds... WK van 2012: "Bijna hele koers samen gedaan met Tim Merlier"

Zdeněk Štybar was zeker één van de namen om naar uit te kijken op de deelnemerslijst van het WK veldrijden. De Tsjech bereikte de aankomst als achttiende. En vooral: hij heeft zich geamuseerd en hij begaf zich nog eens op twee wielen op het strand.

"Ik had een redelijk goede start. Ik heb heel veel mannen gepasseerd in het begin. Op de eerste passage over de brug moest ik al voet aan grond zetten. Dan heb ik terug tien plaatsen verloren", aldus Štybar. Het ging dus op en af, maar hij reed wel in goed gezelschap. "Ik reed samen met Tim Merlier, we hebben bijna de hele koers samen gedaan."

Het was een heel goede training

In het slot begon het wel extra door te wegen hoe zwaar het was. "Het laatste kwartier voelde ik dat het competitieritme niet heb. Ik heb heel veel fouten gemaakt in de laatste twee ronden. Dan nog heb ik er van genoten, het was plezant. Het was absoluut een heel goede training. Het was heel lastig."

Štybar blijft wel een perfectionist, ook in dit WK veldrijden. "Na de zandstroken was ik heel vaak kwaad op mezelf, omdat ik hier en daar het spoor miste. Dan moest ik lopen. Ik wist dat ik gewoon een klein beetje anders moest rijden, maar dat lukte niet. De laatste keer dat ik in het zand reed was op het WK van Koksijde." Dat is liefst geleden van 2012.