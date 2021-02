🎥 22-jarige renner wil in eerste koers bij Lotto wil leren van 'kampioenen Gilbert en Wellens': "Ik ben héél nerveus"

De 22-jarige Conca reed de voorbije jaren in een continentale ploeg en zal vanaf heden dus in de WorldTour actief zijn. Dat is een heel ander niveau. "Het is mijn eerste koers bij zo'n sterke ploeg als Lotto Soudal. Ik ben héél nerveus", moest de Italiaan toegeven voor de start van de eerste rit in de Ronde van de Provence.

Waarom dan juist? Is daar dan reden voor? "Voor een jonge kerel is dit niet zo gemakkelijk. Zeker voor mij niet. " Al bekijkt Conca het uiteraard ook van de positieve kant. "Met kampioenen als Philippe Gilbert, John Degenkolb en Tim Wellens aan mijn zijde, kan ik wel veel leren."

First race for @Filippo_Conca! 🇮🇹



The 22-year-old Italian debuts in @Lotto_Soudal colours at the #TDLP21 today!



No need for nerves Filippo, just enjoy your first race👊 pic.twitter.com/QG0wnN6RDH