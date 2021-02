Naesen begrijpt niet dat Lotto Soedal zijn nieuwe ploegmaat liet gaan: "De man voor de toekomst"

AG2R deed volgens Oliver Naesen de zaak van het jaar door Stan Dewulf binnen te halen. Hij begrijpt dan ook niet dat Lotto Soedal hem zo makkelijk liet vertrekken.

Naesen is er uiteraard blij mee, maar begrijpt de tactiek van Lotto niet. "Onbegrijpelijk", zegt Naesen in HLN. "Dat ze die bij Lotto laten gaan hebben, is onvoorstelbaar. Stan is een groot talent, de man voor de toekomst. Ik ben heel blij dat hij bij ons rijdt."

Dewulf won in 2018 al Parijs-Roubaix voor U23-renners. Dat was 21 jaar geleden dat een Belg dat kunstje flikte. "Toen ik hoorde dat er kans was dat Stan zou vertrekken, heb ik hem meteen gebeld. Ik heb de ploeg ook gezegd dat ze snel moesten zijn."