Sweeck na zege in Oostenrijk: "Altijd leuk om te kunnen uitbollen richting overwinning"

Na een lastige periode op privévlak kon Sweeck het seizoen toch nog op een mooie manier afronden. De voormalige Belgische kampioen soleerde op indrukwekkende wijze naar de winst in Oostmalle en was achteraf zeer tevreden.

Hoe slecht het zaterdag in de Waaslandcross was voor Sweeck, hoe goed het zondag was in de Sluitingprijs in Oostmalle. Al was de start niet super voor Sweeck. "Dat was wat frustrerend want Thijs (Aerts) liet op een onrespectvolle manier het gat vallen vind ik. In het bos kon ik moeilijk inhalen maar wanneer ik er voorbij kon, ben ik gewoon doorgegaan", klinkt het bij Sweeck.

"Deze omloop ligt me goed en ik voelde ook goed, ik voelde dat er iets op zat en dan weet ik dat ik niet moet wachten. In tegenstelling tot gisteren want daar had ik slechte benen en helemaal geen power", vergelijkt hij.

Sweeck begon het seizoen als Belgisch kampioen en sloot het seizoen af met een overwinning. "Ik ben blij met het seizoen dat ik gereden heb. In het begin heb ik de trui wat kunnen laten zien en aan het einde heb ik nog mooie overwinningen geboekt. Het is leuk dat ik hier de laatste ronde wat kon utibollen. Jammer dat het zonder publiek was maar zo kunnen uitbolllen in de laatste cross van het jaar is wel leuk", besluit hij.