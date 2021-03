LIVE: Kan Wout van Aert voor tweede jaar op rij Milaan-Sanremo winnen?

Wout van Aert won in 2020 zijn eerste Monument door Milaan-Sanremo op zijn naam te schrijven na een spurt met twee tegen Julian Alaphilippe. Is Van Aert de derde Belg ooit die La Primavera twee keer op rij kan winnen? Volg het hier live.

NOG 25 KM: Van der Hoorn is alleen: een renner van een Belgische ploeg (Intermarché-Wanty-Gobert) in zijn eentje op kop in Milaan-Sanremo. Al gaat het wel niet lang duren. Ondertussen rijdt Roosen de Cipressa op als eerste man van het peloton, met Van Avermaet in zijn wiel.

NOG 26 KM: Norsgaard zegt ciao, de andere vluchters moeten op de Cipressa met zijn drieën door. Al gaan ook zij weldra opgeslorpt worden.

NOG 30 KM: De voorsprong van de vier daalt onder de minuut. Zij zijn al bijna aan de Cipressa.

NOG 33 KM: Tonelli is overigens weer ingelopen door Conci, Van der Hoorn en Norsgaard. Ze zijn weer met zijn vieren vooraan.

NOG 37 KM: Ook Declercq is nu klaar met zijn werk. Wat een koers van 'El Tractor'!

NOG 38 KM: Tonelli is weggereden uit de kopgroep. Als Italiaan aan een solo beginnen in Milaan-Sanremo, het moet een bijzonder gevoel zijn voor de renner in kwestie. In het peloton is Bennett van fiets moeten wisselen.

NOG 42 KM: De eerste vroege vluchters worden ingerekend. De kopgroep is uiteengespat. Nog vier man blijft er over vooraan: Conci, Van der Hoorn, Norsgaard en Tonelli.

NOG 50 KM: Op die Capo Mele worden toch al enkele rappe mannen achteraan gesignaleerd, zoals Nizzolo en Aranburu. Een heel goed teken voor wat nog moet komen kan dat toch niet zijn. Martens en Leysen zitten er stilaan door, Declercq blijft maar geven.

© photonews

NOG 55 KM: De vroege vlucht heeft minder dan twee minuten over. In het peloton zoeken velen de goede positie op, in aanloop naar de Capo Mele.

NOG 65 KM: Het zal u wellicht niet verbazen, maar Tim Declercq is al van heel vroeg op kop van het peloton gaan rijden en heeft daar al ettelijke uren gespendeerd. Net zoals Senne Leysen namens Alpecin-Fenix. Het mannetje dat Jumbo-Visma mee op kop van het peloton zet is Paul Martens.

NOG 75 KM: Het is het traditionele verloop tot dusver van Milaan-Sanremo, met een vroege vlucht en een peloton dat stilletjes aan nadert. Een drietal minuten houden de vluchters over. Heel veel is er voorts nog niet gebeurd.

© photonews

EERSTE WEDSTRIJDDEEL: Er zijn al meer dan 200 kilometer afgelegd. Na de eerste aanvalspogingen gingen zeven renners voorop rijden: Conci, Norsgaard, Peron, Planet, Tonelli, Viel en Van der Hoorn. Eén vluchter kon nadien nog aansluiten: Filippo Tagliani. Met zijn achten waren ze zo vertrokken en konden ze in het eerste Monument van het jaar wat publiciteit rapen.

VOORAF: Wout van Aert gaat als titelverdediger van start in Milaan-Sanremo en is in de Tirreno naar een hele goede vorm toegegroeid. Julian Alaphilippe heeft al elke plek op het podium bezet en zal ook zeker weer iets willen laten zien. Mathieu van der Poel maakte misschien al wel het meeste indruk tijdens het seizoensbegin, zijn naam staat in het vet aangeduid. Iedereen verwacht vuurwerk van de Grote Drie op de Poggio.