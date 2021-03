Deceuninck-Quick-Step heeft selectie rond voor AG Driedaagse Brugge-De Panne: topsprinter en drie landgenoten van de partij

Woensdag 24 maart staat de AG Driedaagse Brugge-De Panne op het programma en Deceuninck-Quick-Step heeft nu haar selectie bekendgemaakt voor de Belgische wedstrijd. Zo lijkt Sam Bennett de kopman van de ploeg te zijn.

Maar de Belgische wielerploeg heeft ook nog andere opties die ze kunnen uitspelen. Zo is onder meer ook Florian Sénéchal van de partij. Ook Alvaro Hodeg, Michael Morkov en onze landgenoten Iljo Keisse, Stijn Steels en Bert Van Lerberghe zijn geselecteerd.

We love racing in Belgium and we're happy to be back there in a couple of days for @bruggedepanne, a race we won last year: https://t.co/1M4WgIgqbL pic.twitter.com/3pG8usKfS9