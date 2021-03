João Almeida gaat nog eens naar leiding in een klassement: "Laten we zien of we leiderstrui tot einde kunnen houden"

João Almeida is de man die vorig jaar twee weken de leiderstrui droeg in de Giro. Nu gaat de Portugees opnieuw aan de leiding in het klassement in een wedstrijd, meer bepaald in de Ronde van Catalonië. Het liefst zou hij die trui niet meer afgeven.

Door zijn derde plek in de tijdrit wipt Almeida naar de leiding in de stand. "Dit had ik niet verwacht. Ik voelde me heel goed. Ik weet dat de tijdrit één van mijn wapens is. Ik wist dat ik wat tijd kon pakken op de concurrenten. We hebben het gedaan, nu moeten we standhouden in de beklimmingen."

POSITIEF BEGIN

In de eerste, vlakke rit kwam Almeida niet in de problemen. Nu is er dit resultaat. Er zijn slechtere manieren om een rittenkoers aan te vatten. "Het is positief om zo aan de Ronde van Catalonië te beginnen. Laten we zien of we de leiderstrui tot het einde kunnen houden."

VEEL KLIMWERK

Het is dus echt wel zijn ambitie om deze koers te winnen. "We zullen proberen voor het klassement te gaan. Ik ken alle ritten die eraan komen. Het zal heel zwaar worden, met heel wat klimwerk. We hebben een sterke ploeg, dus hopelijk kunnen we een goede uitslag behalen."

Het mag ook niet verbazen dat Almeida zo goed is. Ten slotte begon hij zijn seizoen met een derde plek in de UAE Tour. "Ik heb een steeds beter gevoel. Dat is veelbelovend."