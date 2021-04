Wout van Aert gaat Ronde van Vlaanderen rijden op gloednieuwe 'paasfiets'

Als Wout van Aert zondag de Ronde van Vlaanderen wint, zal dat niet op de zwart-gele Cervélo zijn waarmee hij tot dusver rond koerste. Speciaal voor Vlaanderens Mooiste komt de fietsenproducent met een nieuw model. Afwachten of dat geluk brengt.

Jumbo-Visma heeft op zijn sociale media een afbeelding getoond van de nieuwe fiets waar de renners van de ploeg zullen over beschikken in de Ronde van Vlaanderen. Dat gedlt dus ook voor Wout van Aert. Bij de vorige fiets was zwart de toonaangevende kleur, nu is dat geel.

Lichtgeel zelfs. Bovendien staan er nog eens paaseieren op het frame afgebeeld. Het kan dus een echte 'paasfiets' genoemd worden. De kalender valt zo uit dat de Ronde van Vlaanderen dit jaar op paaszondag gereden zal worden.

Dat vonden ze bij Jumbo-Visma wel een leuk thema om nieuwe fietsen rond te laten bouwen. Wie weet is het een extra prikkel die de renners nog sneller doet gaan.