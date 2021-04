POLL: Wie wint de Ronde van Vlaanderen?

Zondag is het zover: de Hoogmis, Vlaanderens Mooiste oftewel: de Ronde van Vlaanderen. Vorig jaar draaide de 104de editie uit op een koninklijke sprint tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert, met de Nederlander als overwinnaar. Wat gaat het dit jaar worden?

Van der Poel en Van Aert zijn zeker ook dit jaar bij de grote favorieten. Wellicht was in 2020 ook Alaphilippe meegegaan tot aan de meet in Oudenaarde, zonder die jammerlijke val. Zorgt dat voor de tikkeltje extra motivatie die de Fransman naar winst loodst?

© photonews

Deze drie renners kregen in het begin van dit seizoen de stempel 'Grote Drie' opgekleefd, maar in de Vlaamse klassiekers kon tot dusver enkel Van Aert een keertje winnen. Een resem uitdagers mag dus ook geloven in winst. Of het nu het duo Van Avermaet/Naesen is bij AG2R, het grote vraagteken Peter Sagan of nog een andere renner. En Deceuninck-Quick.Step kan uiteraard met verschillende renners de Ronde krijgen.

Of wie weet krijgen we wel een echte witte merel à la Bettiol in 2019? Het woord is aan u. Laat ons in deze poll weten wie u dit jaar de Ronde van Vlaanderen ziet winnen. Ook onderaan de pagina bij de reacties kunt u uw keuze verder toelichten.