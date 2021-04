Ontsnapte winnares Van Vleuten aan diskwalificatie? "Ik heb niets gestolen en ook de natuur niet geschaadt"

Een hele speciale overwinning voor Annemiek van Vleuten: tien jaar na haar vorige Ronde-zege won ze Vlaanderens Mooiste opnieuw. Na afloop van de koers was er wel even consternatie. Van Vleuten had onderweg haar bidon weggegooid en dat zorgde voor discussie.

Van Vleuten heeft voor de zege moeten vechten in een hele snelle Ronde van Vlaanderen. "Al voor de Kanarieberg was het elke klim volle bak. Het is heel tof dat mijn ploeggenotes allemaal een aandeel hebben in de overwinning. Dit is één van de koersen die het allerhoogst op mijn verlanglijstje stond. Dat maakt het extra bijzonder. Ook omdat ik bij een nieuwe ploeg getekend heb.'

Bij Movistar waren ze ook tuk op een triomf in Oudenaarde. "Toen ik vroeg welke koers ze echt belangrijk vonden, zei de zoon van Unzué, de grote baas, meteen: Ronde van Vlaanderen. Dan is dit toch enige druk die je wegneemt. Nouja, die druk leg je jezelf ook op. Die was al wat weg na Dwars door Vlaanderen en nu helemaal."

VEEL PROGRESSIE

Een Monument winnen tien jaar na je eerste zege in die wedstrijd... Weinigen zullen het haar nadoen. "Als ik terugkijk naar de renster die ik toen was... Het overkwam me gewoon. Het vrouwenwielrennen kwam misschien één seconde op tv. Nu hebben we live-uitzendingen, er worden veel koersen georganiseerd. Er wordt heel veel progressie geboekt."

Het dameswielrennen heeft inderdaad een hele evolutie doorgemaakt. "Er zijn er die vinden dat het niet snel genoeg gaat, maar ik zie hoe professioneel het er aan toegaat. De koersen worden gewonnen door verschillende ploegen en verschillende rensters. Heel veel meiden hadden hier kunnen winnen. Dat is mooi."

(N)IEMAND VAN DE PLOEG

Even commotie wel na de koers toen doorsijpelde dat Van Vleuten haar bidon had weggegooid. "Ik zag in een flits iemand met een blauw jack staan en dacht dat het iemand van de ploeg was. Ik heb de beelden teruggezien en het bleek niet iemand van de ploeg te zijn. Maar ik neem aan dat die meneer het netjes voor mij opgeruimd heeft."

Heeft Van Vleuten dan geen geluk gehad dat ze niet uit de uitslag geschrapt werd? In de mannenkoers werd Schär uit koers gehaald vanwege het weggooien van een drinkbus in 'open natuur'. "Daar ga ik niet op in. Ik zit in de overwinningsroes. Ik heb niets gestolen en heb ook de natuur niet geschaadt."