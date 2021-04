Waar voor anderen de pijn begint, start voor Van der Poel de fun: "De lol-facotor is er pas op het einde"

Mathieu van der Poel is toch een 'apart geval' in het profpeloton. De Ronde van Vlaanderen is een wedstrijd waar iedereen wel naartoe leeft. Velen in het deelnemersveld vrezen de slotfase, wanneer de opeenvolging van de hellingen begint door te wegen. Bij Van der Poel is het het omgekeerde.

Mathieu van der Poel mocht deze ochtend het rugnummer 1 opspelden. Een fijn gevoel? "Uiteraard is het heel leuk om deze wedstrijd al eens gewonnen te hebben", zegt de titelverdediger. "Dat zorgt bij mij altijd voor een beetje ontspanning." We gaan zelf zeker niet defensief koersen Dwars door Vlaanderen viel tegen. In de Ronde hoopt Van der Poel wel zijn stempel te kunnen drukken. "Als ik geen rol van betekenis kan spelen, zou ik wel teleurgesteld zijn." Verwacht hij aanvallen van ver? "Ik denk dat er een paar wel van ver zullen aangaan. Dan denk ik aan Deceuninck, de ploeg die de meeste renners heeft die de koers kunnen winnen. We gaan zelf zeker niet defensief koersen." Het is geweten dat Van der Poel zich bij momenten verveelt in het peloton. In de Ronde kan daar geen sprake van zijn, toch? "De lol-factor begint pas op het einde. De eerste paar uren maken we meestal niet te veel mee. Ik heb het wel het liefst als de koers al vroeg openbreekt en je met een man of vijftien voorop geraakt."