Hoe pleeg ik onderhoud aan mijn fiets?

Zoals bij vele andere attributen, zal ook de fiets winterklaar of lenteklaar moeten worden gemaakt. De winter is alweer bijna voorbij en de zon komt op sommige dagen alweer naar voren. Met goede moed bereidt je jezelf voor om een eerste lentetocht met de fiets te maken.

Dit kun trouwens met diverse apps doen. Bekijk wearebetters.com of je volgt gewoonweg je neus. Voordat het zover is, zul je toch eerst je fiets klaar moeten maken. De trouwe tweewieler heeft immers een hele winter ongebruikt in de garage doorgebracht en je bent niet van plan om direct het bospad op te gaan. Dus verander jezelf maar in een schoonmaker om snel de weg op te gaan.

De wegen kunnen immers nog steeds voorzien zijn van vuil en nattigheid. Als dit alles dan in je fiets komt te zitten, kun je weer vanaf het begin starten. Dus haal de fiets maar eens van de muur af om aan een schoonmaak te beginnen. Allereerst zul je de fiets met een doek onder handen moeten nemen. Niet iedereen heeft namelijk een hogedrukreiniger thuis staan. Mocht dit wel het geval zijn, dan bestaan er verschillende opzetstukken die je fiets tijdens dit schoonmaakproces beter beschermen.

Toch zal de schoonmaakdoek even goed zijn werkzaamheden volbrengen, ook al duurt het wat langer. Gebruik bovendien een stevige doek, zodat deze bijvoorbeeld niet vastloopt in de ketting. Daarnaast is een oude tandenborstel erg welkom bij het zuiveren van de ketting. Je kunt hiermee namelijk makkelijk tussen alle schakels komen. Als eenmaal alles zuiver is, dan zul je een goede kettingspray moeten gebruiken om alles weer soepel te laten lopen.

Na de eerste lente fietstocht

Zodra je fiets klaar voor gebruik is, zul je na iedere fietstocht je tweewieler moeten schoonmaken. Zeker als er zout op het frame aanwezig is. Zout zal namelijk alles doorvreten, met alle gevolgen van dien. Vervolgens kun je een tuinslang gebruiken om het frame van modder en vuil te zuiveren. Je kunt je fiets eerst inspuiten met een fietsen reinigingsmiddel, toch is dit niet noodzakelijk. De goede oude vloeibare Dreft fles komt hier namelijk goed van pas.

De ketting is wel een onderdeel waar je aandacht aan moet besteden. Zoals we al aangaven dat de tandenborstel je vriend is, kan hij hiervoor weer gebruikt worden. Een goede ontvetting nadat je ketting schoon is, zal je fiets goed doen. Verder kun je het frame in een soort wax of boen zetten, zodat het een beschermende laag krijgt. Ben je bijna klaar? Loop dan even goed rondom je fiets en neem de banden aandachtig mee. Bij versleten banden is het noodzakelijk om deze te vervangen. Kijk ook goed de kogellagers na en vergeet niet om de derailleurwieltjes te controleren. Bij versleten wieltjes zullen namelijk de tanden er erg puntig uit zien. https://nl.wikipedia.org/wiki/Derailleur.

Conclusie

Nu dat je klaar bent met het schoonmaakproces, kun je tevreden op je fiets stappen. Herhaal dit ritueel ieder jaargetijde om vervolgens de levensduur van je fiets te verlengen. In geval van twijfel of tijdsgebrek, kun je ook gewoon je fiets afleveren bij je favoriete fietsenzaak om een controlebeurt uit te voeren.