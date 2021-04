Welk basismateriaal heb je nodig om te fietsen?

Als je in België woont, dan zul je vaak op een zondag verschillende fietsers langs zien komen. Deze personen zijn vaak aan het genieten van een middag op de fiets om vervolgens bij een leuk restaurantje aan te schuiven.

Mocht dit je interesseren, dan is dit een geweldig tijdsverdrijf. Toch duiken we iets dieper in de wereld van de "road" fietsen om het nu nét iets serieuzer aan te pakken.

Heerlijk sportief bezig zijn en daarbovenop nog genieten van de natuur, werkt als een goede gemoedsstemming voor velen onder ons. Er is namelijk een groot verschil tussen de sportschool en het fietsen in de bossen of op de weg. Toch zul je bij de eerste aanschaf even diep in de buidel moeten tasten om daarna een leuke beginnersset mee te pakken. Natuurlijk hebben we het niet over fietsen waar Wout van Aert meer rondrijdt. Een geweldige beginnersfiets is namelijk al onder de 1000 euro to vinden en zal zeker aan alle voorwaarden voldoen.

Het eerste bezoek aan de fietsenzaak zal als een kind in een snoepwinkel doen aanvoelen, dus houdt hier rekening mee. Het verschil tussen verschillende fietsen ligt vaak aan het frame. De goedkopere fiets is meestal van aluminium vervaardigd, terwijl de duurdere uitvoering over een carbon geraamte beschikt. Daarnaast speelt het merk ook parten en een goede voorlichting van een fietsenhandelaar voor dit onderdeel is cruciaal.

Trends volgen of juist niet?

Als we verder kijken bij duurdere modellen, komen we ook opties tegen om elektronisch te schakelen. Dit is bij de eerste aankoop totaal overbodig, om maar niet eens te spreken van het gigantisch hoog prijskaartje. Ga maar eens lekker op een fiets stappen om de eerste duizenden kilometers te maken, voordat je aan de nieuwste snufjes denkt.

Daarentegen zijn de remmen wel een belangrijk onderdeel van het fietsen. Besteed hier dan ook aandacht aan, om veilig de weg op te gaan. Er bestaan namelijk twee diverse remsystemen. De eerste zal met een zogeheten velgrem tot stilstand komen. Ze zijn vooral te vinden op oudere uitvoeringen van bepaalde fietsen. In tegenstelling tot deze keuze, zijn er ook schijfremmen op de markt te vinden. Met deze remmen komt de fiets sneller tot stilstand en daarom dus ook veiliger. https://nl.wikipedia.org/wiki/Schijfrem.

Zodra je fiets op een gegeven moment vorm begint te krijgen, zul je een zien dat er twee onderdelen vaak niet terug te vinden zijn. We hebben het over de trappers! De eerste fiets-aankoop zal niet vaak met pedalen worden geleverd. Er zijn maar weinig mensen die standaard-pedalen op de fiets willen hebben bij deze aanschaf. De keuze is enorm en met de verschillende ondergronden zoals “road”of “zand” zijn speciale trappers hierop van toepassing.

Conclusie

De eerste aanschaf van een fiets is een hele belevenis. Maak hier positief gebruik van, laat je goed voorlichten en lees diverse fiets-recensies door om goed voorbereid op pad te gaan. Val niet meteen voor de duurste uitvoering, maar maak een weloverwogen keus om vervolgens een lange tijd van je nieuwe fiets te genieten.