Welke sportaccessoires zijn noodzakelijk om te fietsen?

Velen onder ons hebben vast wel eens een bezoek gebracht aan ladpromocode.be of een fietsroute gemaakt dat langer dan één uur in beslag nam. Tijdens deze rit is het ongemakkelijk zitten een feit geworden.

Er is namelijk niets zo vervelend om constant een goede positie op het zadel te krijgen. Van links, naar rechts wordt er met je achterwerk geschoven en niets blijkt te werken om het traject onbezorgd te volbrengen.

Gelukkig is er een wielerbroek op de markt te vinden. Ze zien er misschien niet erg aantrekkelijk uit, maar ze werken wel! Dus een kleine investering in het juiste stukje nylon waar gel in verwerkt zit, zal een stuk aangenamer zitten. Verder kun je ook in je jeansbroek op de fiets stappen. Toch raden we dit niet aan, want je zult al snel van een koude kermis thuis komen. Daarnaast bestaan er ook truitjes. Deze truitjes hebben een aerodynamische werking en hierbij wordt transpiratie in de kledij opgenomen, zodat je een droog gevoel ervaart. https://nl.wikipedia.org/wiki/Aerodynamica.

Verder zal in België niet erg vaak de zon schijnen. Dit klinkt misschien pessimistisch, toch is het de waarheid Daarom is de aanschaf van een regenjack of windjas geen overbodige luxe. Je kunt deze kleding makkelijk oprollen en in je fietstasje stoppen dat onder je zadel hangt. De verschillende prijzen voor dit item wijken niet erg veel van elkaar af. Denk hierbij aan een prijs rondom de 50 euro, om droog op de fiets te zitten.

Veilig de weg op

Natuurlijk wilt iedereen veilig gaan fietsen en geen taferelen beleven die in het verre Oosten voorkomen. Hier hebben ze volgens mij nog nooit van een fietspad of veiligheid gehoord. Maar dit terzijde. Koop een goede sterke fietshelm voor jezelf om narigheid te voorkomen. Laat je ook goed voorlichten om je hersenpan bij een eventuele val te beschermen. Bespaar dan ook niet op dit onderdeel en maak ongeveer 100 euro vrij voor dit element.

Een flitsende zonnebril is misschien niet nodig, zul je denken Maar de tegenstelling is waar, want met dit bepaalde voorwerp bescherm je jezelf tegen U.V. stralen en is het wegdek beter zichtbaar. Daarnaast zullen er ook minder beestjes in je ogen terechtkomen.

Als laatste willen we de fiets-handschoentjes bespreken. Ze zijn wellicht niet meteen noodzakelijk, maar als je van plan bent om lange fietstochten te maken, dan zijn ze onmisbaar. Lang op je fiets zitten, zal ertoe leiden dat je hand in slaap valt. De bloedtoevoer wordt onderbroken en je voelt tintelingen in je hand. De desbetreffende handschoenen zijn met een soort gel vervaardigd om dit gevoel te verminderen. De gel zit dan ook namelijk in verschillende plekken van de handschoen verwerkt om een betere bloeddoorstroming te verwezenlijken.

Conclusie

Natuurlijk hoef je niet meteen alle items aan te schaffen wat we hier besproken hebben Toch willen we je op het hart drukken om de helm als eerste aan te schaffen. Dit belangrijk onderdeel is vaak ook maar een eenmalige aankoop en zal voor een geruststelling zorgen. Alles bij elkaar zorgen deze producten ervoor om een geweldige fietstocht te starten in de Belgische natuur.