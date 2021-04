Alaphlippe gaat op zoek naar derde zege in Waalse Pijl en Vansevenant staat hem na indrukwekkend debuut weer bij

De Waalse Pijl is dé eendagskoers waar Julian Alaphilippe zijn explosiviteit volop kwijt kan. Op de Muur van Hoei klauterde hij al twee keer naar de zege. Alaphilippe probeert dat woensdag een derde keer te doen, met de steun van Mauri Vansevenant.

Alaphilippe en Vansevenant zijn de twee namen die opvallen in de selectie van Deceuninck-Quick.Step voor de Waalse Pijl. Alaphilippe schreef de edities van 2018 en 2019 op zijn naam. Een aanval van Vansevenant droeg vorig jaar bij zijn debuut verrassend ver. In de Amstel Gold Race liet Vansevenant voorbije zondag ook nog eens zien hoeveel progressie hij ondertussen gemaakt heeft.

Deceuninck-Quick.Step heeft dus twee ferme ijzers in het vuur, met daarnaast nog vijf renners die de ploeg in deze wedstrijd van dienst kunnen zijn. Ook Mattia Cattaneo, Josef Černý, Dries Devenyns, Mikkel Honoré en James Knox komen in Charleroi aan de start van de Waalse Pijl.

© photonews

"De ploeg heeft in het verleden bewezen dat ze het in deze wedstrijd goed kan doen. Julian heeft bij al zijn deelnames meegedaan om de prijzen en we herinneren ons allemaal nog het indrukwekkende debuut van Mauri vorig jaar. Zoals steeds zal alles weer beslist worden op de Muur van Hoei, al moeten we alert zijn voor aanvallen voordien in de lokale ronden", waarschuwt sportdirecteur Klaas Lodewyck.