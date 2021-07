UPDATE: Peloton haalt De Gendt en Rickaert terug, maar Van Avermaet zet door met andere Lotto-renner

Met Thomas De Gendt, Greg Van Avermaet en Jonas Rickaert zijn er in de Tour de France drie Belgen die in de zesde etappe voor de aanval kiezen. Ga dus gerust op het puntje van uw stoel zitten bij het volgen van deze rit. Als De Gendt er vooraan bij is, weet je immers nooit wat gebeurt!

Dat zullen ze in het peloton ook wel doorhebben. De verwachting is dat er aan het eind van deze etappe een massasprint volgt in Châteauroux, maar het begin van deze etappe zorgt al voor interessante ontwikkelingen. Meteen na de start roerden landgenoten als Oliver Naesen, Jasper De Buyst en Tosh Van der Sande zich al. Dat feestje ging niet door. Thomas De Gendt koos wel het goede moment om aan te vallen. Van Avermaet wist dat er dan niet mag geaarzeld worden om te reageren. Ook Jonas Rickaert schoof mee, net als Kasper Asgreen, Kragh Andersen, Nils Politt, Toms Skujins en Georg Zimmermann. GROUPAMA-FDJ LAAT NIET BEGAAN Er kan dus van een heus elitegroepje gesproken worden, met tal van klinkende namen. Bij Groupama-FDJ zien ze het gevaar van deze ondermeing ook in. De ploeg van Arnaud Démare rijdt op kop in het peloton om het achttal niet te ver te laten wegrijden. Met De Gendt, Van Avermaet en Kragh Andersen zitten drie renners die al een Tourrit op hun palmares hebben. Met Asgreen is ook de winnaar van de Ronde van Vlaanderen erbij. Update: Naast Groupama-FDJ wilde ook Arkéa-Samsic geen acht sterke renners laten vertrekken. De kloof werd dus gedicht, maar Van Avermaet zette nog wel in zijn eentje door. Rickaert en De Gendt belandden zo weer in het peloton. Met Roger Kluge maakte wel een ploegmaat van De Gendt nog de oversteek. Van Avermaet en Kluge hebben nu wel de vrijgeleide gekregen van het peloton om met twee door te gaan.