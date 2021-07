Dylan Teuns leeft volop toe naar Spelen van Tokio: "Ik zie het een beetje als mijn laatste mogelijkheid"

Met een jaar vertraging gaan binnenkort dan toch de Olympische Spelen op gang komen. Onder onze wielrenners blijft het een evenement dat tot de verbeelding spreekt, zeker ook bij Dylan Teuns. Voor hem is het wellicht de laatste kans om te schitteren op de Spelen.

In principe was het al afspraak in Tokio in 2020, maar door het coronavirus kon het toen niet doorgaan. "Ik denk wel dat het de goede beslissing was om de Olympische Spelen met een volledig jaar uit te stellen. De timing in het jaar moest sowieso hetzelfde blijven."

Teuns zag hiervoor slechts één alternatief. "Eventueel kon men het ook nog doen in het najaar van 2020, maar ons programma zat zo al vol. Dat er dan nog eens bijnemen, was niet simpel geweest. Het had wel leuk geweest, maar het moet ook niet elk jaar zo hectisch worden."

Het is een parcours dat mij ligt

Als Teuns tijdens zijn loopbaan een olympische medaille wil veroveren, zal het nu moeten gebeuren. "De Spelen, dat is het grootste sportevenement ter wereld. Het is nu ook een parcours dat mij ligt. Het volgende parcours zal mij waarschijnlijk niet zo goed liggen. Ik zie het een beetje als mijn laatste mogelijkheid. Want daarna zijn we weer bijna acht jaar verder en ben ik er 35. Dan begin je al op leeftijd te komen."