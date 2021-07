Wanneer komen de Belgen op woensdag 28 juli in actie op de Olympische Spelen in Tokio?

Ook op woensdag 28 juli komen er weer aardig wat Belgen in actie op de Olympische Spelen. Wie heeft wat gepresteerd en wie komt nog in actie?

Om 4u30 wordt de tijdrit bij de vrouwen gereden. Julie Van de Velde komt in actie.

Vanaf 5 uur varen Isaura Maenhaut en Anouk Geurts hun vierde, vijfde en zesde regatta in de 49ers FX.

Wout van Aert en Remco Evenepoel rijden de tijdrit bij de mannen. Evenepoel start om 7u59, Wout van Aert om 9u08.

Lianne Tan komt om 9u40 in actie in het badminton. Zij treft Gregoria Mariska Tunjung van India.

Om 10u30 komt Jarno De Smedt in het handboogschieten in actie. Zijn 1/32ste finale is tegen de Japanner Kawata.

In het roeien bij de lichte dubbel twee hebben Tim Brys en Niels Van Zandweghe om 11u30 hun halve finale.

De 3X3-ploeg speelt om 11u40 de halve finale. Daarin is Letland de tegenstander. Bij verlies is de partij om brons voorzien om 14u15. De finale wordt om 15u25 gespeeld.

In het zwemmen komt Fanny Lecluyse op de 200 meter schoolslag in actie. Zij zwemt om 12u38.

Gabriel De Coster vaart om 13u50 de eerste run bij de K1.